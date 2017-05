Ciolos a lansat Platforma Demagogie 100%

Dacian Julien a simtit ca soarta Romaniei trebuie schimbata. Sa-l fi sunat Juncker ca freaca berbunca sau l-a lovit patriotismul de taraba? O mai fi simtit si ca el este singurul care mai poate indrepta lucrurile in tara asta? Nu singur, ci cu o echipa dospita in esaloanele de la 3 la 8 din cea mai proasta guvernare a Romaniei, cu ciupeli de pe la alte partide sau culesi din haul corporatist. Acum, de cand cu Platforma Romania 100, alde astia ne vor binele cu orice chip, chiar daca nu ne pasioneaza nici subiectul, si nici personajele.

Platforma Romania 100 cu care prosteste multimea e o cacealma de inalta clasa. E cea mai pura demagogie politico-sociala. O adunatura de principii generaliste, copiate integral sau patial din programele partidelor si ale guvernelor bicisnice. Rauri de lapte si miere vor curge in Romania, dar cu o singura conditie: sa ne inscriem si noi in Platforma.

Victoria lui Iohannis asupra Romaniei

Ce ne promite Ciolos? Orice, de la branturi de tenisi si pana la cei mai buni politicieni. As fi vrut sa abordez cu seriozitate insiruirea de dorinte extraordinare ale echipei si binefacerile pe care le promite. Mi-am spus ca, totusi, o fi ceva serios din moment ce Ciolos bate toba despre ea in halul asta. Nu am reusit. Simpla prezenta a lui Julien in trupa zgomotoasa e de natura sa provoace rasul. A avut la dispozitie un an de zile sa demonstreze ca e cel mai priceput premier. A fost prezentat de Iohannis ca o victorie a Cotrocenilor in nebunia de dupa Colectiv. Dupa un an, s-a dovedit a fi doar victoria lui Iohannis asupra Romaniei, punand tara pe butuci. Poti sa ai incredere in oameni ca Ghinea, cu zero fonduri europene absorbite? Sau in Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, ghidonat de mafia pharma? Sau in Raluca Pruna, mincinoasa de la CEDO? Ii regasim pe toti aici, alaturi de alti fosti ministri tehnocrati, care isi refuza statutul de perdanti.

Daciane, chiar asa?

A crede, in conditiile astea, ca trupetii lui Ciolos – si nu i-am enumerat pe toti – pot face o groaza de lucruri bune e o nebunie. E ca si cum ai crede ca balada Miorita este, de fapt, epopeea casatoriei fiicei unui general de Securitate cu un cetatean arab, pe vremea lui Ceausescu, superb ilustrata de versurile „si la nunta mea, va cadea o stea…”. Chiar, cate stele or fi pe umerii astora din echipa, ca nu exista suficiente motive pentru a crede ca serviciile au stat cu manile in san? Macar imnul l-or fi compus, ce naiba! Cum poti sa stai serios si sa crezi ca Platforma va termina cu minciuna sau saracia, cand o ai in fata ochilor pe Hildegard Brandl, care cerea, intr-o emisiune TV, „lasati-ma sa ma termin…”? Daciane, chiar asa? Pai, si noi de ce sa ne inscriem?

TFL-istii, sufletul Romaniei

Platforma Romania 100 are un site care de la bun inceput iti deschide mintea. O poza mare, cu Piata Victoriei in timpul protestelor furioase, te trimite direct la cine ar putea fi simpatizantii sau cei asteptati si, de ce nu, chemati sa se inscrie. TFL-istii sunt aia de vor face politica lui Ciolos si a companiei lui de sunete razboinice? Nemultumitii aia de orice, carora le pute Guvernul dar care, in schimb, chiuie de bucurie ca au transport gratuit cu trenul? Aia care il adora pe Iohannis cand instiga multimile? Ciolos ar fi trebuit sa spuna de la bun inceput, nu sa umble cu cioara vopsita a unor lozinci pentru campania din 2019. E tot mai limpede pentru cine lucreaza si cu ce scop, caci nu degeaba Iohannis il vede, in continuare, cel mai bun premier. O cacealma de toata jena, ca si Platforma cu care se impauneaza.

