Cine vrea capul lui Iohannis?

Nu pot sa cred ca presedintele meu, Klaus Iohannis, a facut asa ceva. Citesc de-a valma stiri mai de peste tot si incerc sa ma dumiresc. Chiar sa se fi coborat la nivelul de a inchide ochii la documente false, ca un primar nenorocit si lesinat dupa bani? Pentru mine, el este cinstea intruchipata, onoarea Sibiului si a imprejurimilor pana in Germania si retur prin Austria, cu escala la Miami si Botarlau.

Refuz sa cred ca un cetatean anticorupt cum e el, fascinat de cinste si corectitudine, s-a lasat sedus de puterea pe care ti-o da fotoliul de primar si a semnat hartiile precum caprarii permisiile racanilor.

Si daca nu era primar?

Zice la presa ca mai multi oameni au depus lacramatii in care acuza functionarii din primaria Sibiului, pe vremea cand Iohannis era mare vornic acolo, ca au dat acte false privind constructia unor cladiri. Iote-te, ma, pana unde merge rautatea oamenilor! Adica, niste unii isi fac si ei rost de niste hartii, acolo, semnate de primarele Iohannis, iar aialalti, rosi de pizma, desigur, sar cu scandalul. Pai, daca au pe ele autograful celui care inca de pe atunci promitea a fi un Sfant Gheorghe al ciomagirii coruptiei, varianta locala, care e treaba? A semnat primarul ca primarul, ca de aia e primar, inseamna ca e bine, nu? Ce, ii vrea cineva capul? De la o ora la alta mai apare cate un site de stiri sau de ziar care preia dracovenia dar eu tot nu cred. O astept pe Madalina Dobrovolschi, mama lui Klaus Iohannis, sa dezminta. In numele ei de mama de presedinte, caci ea vorbeste mereu in nume propriu, si mai putin al presedintelui, ca si cum acesta ar fi orfan de cuvinte. Sa zica ea, cu vorbele din dotare, ca nu se confirma nimic, chiar daca oamenii ar fi facut plangeri la dregatorie si, mai ales, sa spuna ca Iohannis nu a semnat nimic pentru ca nu era primar.

N-a avut timp

Nu stiu cine a impins stirea pe flux, dar mie mi se pare un act de o cruzime inimaginabila la care este supus presedintele meu. Tocmai acum, dupa ce a dat mana cu Trump si a promis, desi nu il obliga nimeni, ca o sa platim din urma 2% pentru NATO, spre uluirea totala a romanilor si a UE? Tocmai acum, cand Romania e pe cale sa se ridice din noroi, pentru a-si zdreli genunchii in rapa? Citesc ca oamenii nemultumiti l-ar fi sesizat chiar pe Iohannis-primarul de potlogariile functionarilor, dar nu au primit niciun raspuns. Nu pot sa cred asa ceva, el inca de pe atunci era de o corectitudine fara cusur, altminteri nu-i iesea SRI-ului in bobi ca va ajunge presedinte. Si daca o fi fost sa nu raspunda, a fost numai din cauza faptului ca nu avea timp. Mai un tenis, mai o tacla cu Crin Antonescu despre cat a ajuns PNL la bursa din UE, mai un Monopoly cu Forumul Democrat German, trece timpul, cand sa raspunda? Dar sa spui ca in mizeria asta ar fi amestecata arhitecta sefa de atunci e prea de tot. Si ca asta ar fi fina lui Iohannis, asa ceva nu poate sa incapa in mintea omului. La noi, toti functionarii din primarii sunt cinstiti, unul n-ar pune mana pe bani. Si niciun primar nu si-ar aduce prietenii, fina sau cumatrul pe vreo functie. Iar Iohannis, cu atat mai putin.