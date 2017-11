Cine ordona protestele din Romania?

Vor sa dea jos Guvernul, dar, daca ii intrebi, abia nimeresc un ministru din opt. Nu stiu nimic despre Finante si strategii financiare, dar Codul Fiscal este o porcarie si Dragnea trebuie sa plece. Habar nu au de continutul modificarilor aduse legilor Justitiei, dar Parlamentul, daca voteaza favorabil, este grup infractional organizat. Nu fac nicio deosebire intre abuzul in serviciu si furtul de gaini, crima de lezmajestate le suna in urechi a vreun omor mai select, dar si Tudose trebuie aruncat peste gard. De aia! Ca asa vor ei.

Dorinta lor de razvratire ingroapa orice tentativa de gandire logica. Spectacolul dizgratios al strazii revoltate este mai hranitor decat lecturile obligatorii din anii gimnaziali, iar protestul de dragul protestului tine loc de o seara la teatru.

Ziua mersului in chiloti

Nu s-au adunat niciodata macar o mie care sa faca scandal ca familia lui Iohannis si-a dobandit casele printr-un fals dovedit. Sau ca acelasi Iohannis vorbeste de moralitate in conditiile in care el ar trebui sa se simta primul cu musca pe caciula. Nu i-a interesat niciodata ca la fiecare ora dispar trei hectare de padure. De ce sa protesteze? Nici ca imprumutul de 20 de miliarde de euro luat in 2009 de la FMI si Comisia Europeana a disparut fara urma si fara nicio explicatie. In orice stat, o asemenea stire ar fi umplut strada de proteste greu de stavilit. Tinerii frumosi si liberi nu au insa treaba cu nimic din toate astea. Cand au inceput dezvaluirile despre sumele exorbitante si magariile facute la ANRP, cu retrocedarile, n-a protestat nimeni nici macar 10 minute. Tefelistii erau preocupatii de ziua mersului in chiloti cu metroul si de mobilizari fara pantaloni prin diverse statii. Dorinta de a epata in orice fel a fost mai mare decat bunul simt, iar ranjetul si sfidarea mai importante decat minima decenta.

Democratia barosului

Au protestat incepand cu Ordonanta 13, dovedita, pana la urma, legala. Au cerut, cot la cot cu DNA si Parchetul General, destituirea, cercetarea si arestarea ministrilor. Asta li s-a bagat in cap. Cand, insa, s-au dovedit abuzurile grosolane ale procurorilor si judecatorilor in cazul Mariana Rarinca, n-au mai protestat. Si nu este singurul caz. I se poate adauga, oricand, prigoana jegoasa a procurorilor impotriva celor care au votat impotriva lui Basescu la referendumul din 2012. Sau cazul Toni Grebla, care s-a opus legii „Big Brother”. Dupa ce a fost supravegheat audio-video timp de luni, inclusiv in baie, acum nimeni nu mai stie unde sunt intregistrarile. Ia sa vedem, protesteaza cineva? Nu, pentru ca gruparea tefelista actioneaza numai la ordin sau la semnalele venite din sferele inalte. Acum, toata tara a intrat in febra protestelor. Gasca se mobilizeaza exemplar in fiecare oras, lasand impresia ca poseda o constiinta civica ce o indeamna sa sanctioneze derapajele. O constiinta civica ce trebuie pusa intre ghilimele, evident, caci nimic nu este intamplator. Masa de manevra ori nu vrea, ori nu poate intelege cat este de folosita. Nu vrea sa vada ca face jocurile altora, care, niciodata, nu vor imparti cu ea vreun castig. Nu poate vedea ca este berbecele folosit pentru a da jos orice Guvern care nu convine stapanului de aici sau de aiurea, oricare ar fi el. Este un fel de baros sub care se striveste orice tentativa de normalitate, totul de dragul pastrarii puterii. Se vede cu ochiul liber ca democratia asta ciudata este gandita in laboratoarele Cotrocenilor. Nimeni nu i-a spus, insa, lui Iohannis, ca o tara, cu cat este mai tare stransa in pumn, cu atat iti fuge mai repede printre degete.