Cine-i tine scaunul lui Dragnea

Vanat de multe dintre piesele grele ale partidului, Liviu Dragnea tine aproape de Codrin Stefanescu – secretar general adjunct din ce in ce mai bine vazut de ”poporul pesedist”.

Sforile trase de Victor Ponta, problemele penale, gafele guvernarii, promisiunile neindeplinite si raceala intervenita intre el si premierul Grindeanu au clatinat serios pozitia lui Liviu Dragnea in PSD. In numai patru luni, Dragnea a pierdut statutul de lider autocrat iar in prezent trebuie sa-si pazeasca bine spatele in propriul partid. Cum nu poate avea incredere in ”vechea garda”, Dragnea isi securizeaza pozitia tinandu-l aproape pe Codrin Stefanescu, un pesedist cu mare trecere la colegii de partid. Si asta pentru ca Stefanescu raspunde la orice apel telefonic (spre deosebire de restul membrilor conducerii PSD si mai ales a ministrilor social-democrati) si are usa deschisa pentru orice pesedist aflat in nevoie. Mai mult, Stefanescu incearca sa si rezolve cat poate din probleme iar pentru asta apeleaza de multe ori direct la Liviu Dragnea.

Care, la randul lui, raspunde de fiecare data telefoanelor date de Codrin Stefanescu – favoare de care multi lideri PSD nu se bucura. Efortul facut de Dragnea este minim dar el ii garanteaza actualului lider pesedist ca poate beneficia la o adica de simpatia in crestere de care se bucura Stefanescu in partid. Altfel spus, social-democratii multumiti de felul in care ii trateaza Stefanescu pot forma un fel de ”zona tampon” intre Dragnea si liderii centrali si locali ai PSD ostili acestuia in cazul declansarii unui conflict intern. Iar cum aroganta lui Ponta l-a indepartat pe Stefanescu de fostul lider, Dragnea nici nu are motive sa-l suspecteze pe actualul secretar general adjunct de jocuri necurate – situatie de-a dreptul confortabila intr-un PSD care colcaie in prezent de bisericute si aranjamente subterane de nu mai stie nimeni cine de partea cui este in realitate.