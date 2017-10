Cine e asteptat saptamana viitoare la Comisia SRI, pe langa Traian Basescu

Continua audierile la Comisia de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii.

Dupa ce in cursul acestei zile Elena Udrea a venit la acest for parlamentar, saptamana viitoare urmeaza sa aiba loc noi discutii. Marti va continua audierea fostului secretar de stat Putura, cel care a fost si deunazi la Parlament, urmand ca in fata comisiei sa ajunga, nu se stie inca in ce zile, atat fostul presedinte Basescu, cat si jurnalistul Dan Andronic si Adrian Sarbu (fostul boss de la Pro TV), din cate a precizat in urma cu scurta vreme social-democratul Manda, seful forului parlamentar.

Despre prezenta in fata Comisiei SRI a fostului sef al statului, Manda a explicat ca Traian Basescu a confirmat prezenta, dar ca “nu stim inca ziua” in care va veni la Parlament.

sursa foto: Facebook/Claudiu Manda