Cinci copii, loviti de o masina in statia de autobuz, in Suceava

Caz grav intr-o localitatea suceveana, unde salvatorii au intervenit de urgenta in ajutorul a cinci copii, care au ajuns sa fie acrosati de un autoturism in timp ce asteptau autobuzul, intr-o statie.

Accidentul a avut loc in centrul localitatii Liteni, din Suceava, marti in jurul pranzului. Strada pe care s-a produs nefericitul eveniment rutier s-a umplut apoi de echipaje medicale si de politie. Iar cei cinci copii – cu varste intre 12 si 15 ani – au primit primele ingrijiri de la cadrele medicale ajunse in zona – inainte de a fi dusi la Spitalul Judetean Suceava. “Din fericire, cei cinci minori, desi au suferit traumatisme, toti erau in stare stabila si cooperanti”, transmit reprezentantii ISU Suceava, via Facebook.

Inca nu se cunosc detalii despre conditiile in care s-a produs accidentul.

sursa foto: ISU Suceava- Facebook