Chiriasii nedeclarati iti aduc dosar penal

Este evident ca Fiscul este in mare cautare de venituri din partea populatiei, ori un bun filon este acela al celor care inchiriaza proprietati si incaseaza astfel bani neimpozabili…

Studiile vorbesc despre faptul ca, acum, doar unul din 10 proprietari care isi inchiriaza locuintele declara acest venit la ANAF. Spre exemplu, in luna februarie, proprietarii au platit Fiscului venituri din inchirierea bunurilor pentru aproximativ 200.000 de imobile. Adica mai nimic pe cat se inchiriaza de fapt. E drept, la aceasta ora, Fiscul nu poate sa demonstreze ca un proprietar incaseaza bani din chirie, decat in urma unei sesizari. O mica delatiune, cum ar veni. Treaba este insa pe cale sa se schimbe, din cate am auzit, fara sa mai spunem ca o chirie nedeclarata, fie ea si de o suta de lei, iti aduce dosar penal. Ceea ce nu e deloc bine, se stie. In plus, legislatia tine cu chiriasul. Adica, declarat sau nedeclarat, daca chiriasul refuza sa mai plateasca, singura modalitate de a-l evacua pe rauvoitor este ordinul de evacuare, pe nu il poate da decat instanta. Si asa se afla si de chirie… Specialistii imobiliari estimeaza ca 90% din piata inchirierilor genereaza venituri la negru, nedeclarate la Fisc. Mai mult, conform datelor din proiectul privind Strategia Nationala de Locuire, intre 7 si 15% din cele 8,8 milioane de locuinte din Romania sunt inchiriate, adica intre 600.000 si 1,3 milioane de locuinte. Si se aude ca ANAF ia in serios acest filon destul de gras care refuza sa devina fiscalizat. Sa vedem ce va mai urma…