Chiria ANL se tripleaza

Chiria apartamentelor ANL se tripleaza, dar tot ramane o afacere. Metoda de calcul se schimba si ia in calcul veniturile, varsta locatarului si suprafata locuintei.

Trei blocuri ANL au fost construite in Cluj-Napoca. In cele 174 de garsoniere si apartamente locuiesc peste 300 de persoane. De la 1 ianuarie, chiriile platite de locatari s-au dublat sau chiar s-au triplat. Asa se face ca cine sta intr-un apartament cu doua camere la Cluj-Napoca, de exemplu, plateste 218 lei in loc de 50. In plus, acum, fiecare locatar trebuie sa incheie un nou contract cu autoritatile locale. Oana Buzatu, purtator de cuvant la Primaria Cluj-Napoca: „Cel mai afectati de aceste prevederi legale sunt chiriasii sub 35 de ani care au venituri pe membru de familie reduse, care inainte de modificarile legislative plateau in jur de 50 de lei pe luna pentru locuinta ANL, iar acum chiria s-a ridicat la peste 200 de lei. Scumpirea e cauzata de schimbarea modului de calcul. Daca pana acum, se lua in considerare doar numarul de camere, acum conteaza si suprafata. Cea mai mare chirie achitata la Cluj-Napoca, pentru un apartament ANL cu doua camere, e aproximativ 500 de lei.