Chinezii devin oficial patronii Rompetrol

Autoritatile romane au aprobat tranzactia prin care China Energy Company Limited preia 51% din KMG International, fost Rompetrol.

Grupul KMG International (KMGI), fostul Grup Rompetrol, a anuntat ca autoritatile romane au aprobat tranzactia incheiata la finele anului trecut intre actionarul sau unic, compania nationala de petrol si gaze din Kazahstan, KazMunayGas (KMG), si compania chineza China Energy Company Limited (CEFC), tranzactie prin care CEFC preia 51% din KMG International. „Finalizarea tranzactiei va permite stabilirea unei baze solide de cooperare intre KMG si CEFC, facilitand extinderea ulterioara a companiei KMGI in Europa de Est si de Vest, dar si in alte regiuni ale lumii. Acest joint venture va beneficia de potentialul resurselor energetice din Kazahstan si de resursele financiare ale Chinei, pentru extinderea activitatilor in contextul proiectului global “One belt, one road”. Proiectul reprezinta o oportunitate exceptionala pentru KMGI din perspectiva extinderii operatiunilor sale in Republica Kazahstan, care, la randul sau, va asigura implementarea programelor guvernamentale pentru atragerea investitiilor”, a declarat Zhanat Tussupbekov, director general al KMG International. El afirma ca o atentie deosebita va fi acordata proiectelor din Romania, fiind statul in care Grupului KMGI detine principalele active.