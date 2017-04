China vrea o armata la valiza

Presedintele Xi Jinping a dezvaluit, la Beijing, liniile mari ale restructurarii Armatei Populare, in sensul ameliorarii capacitatilor operationale.

Aceasta noua etapa a modernizarii militare, una din principalele axe ale politicii lui Xi, restrange armata in jurul a 84 de unitati militare, cu un accent pus pe noi campuri informationale, intre care razboiul electronic, razboiul de informatii si cyberspatiul. ”Aceasta va avea o profunda implicatie in construirea unei armate de clasa mondiala”, a spus presedintele Chinei, in fata comandantilor militari reuniti la cartierul general al armatei, la Beijing, relateaza China noua. Presedinte al Comisiei militare centrale, Xi este si comandantul fortelor armate. Din 2015, armata chineza s-a angajat in reducerea efectivelor sale iar anul trecut inalta ierarhie militara a fost remaniata, de la 7 la 5 centre de comandament. Armata reprezinta un element cheie al stabilitatii regimului chinez si o prioritate esentiala a politicii externe a lui Xi Jinping. De altfel, toti liderii chinezi au remodelat armata in incercarea de a se asigura de loialitatea militarilor, recurgand la masuri dure in cadrul unor campanii anticoruptie.