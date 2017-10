China reia importurile de branza camembert

Autoritatile sanitare chineze au ridicat interdictia importurilor anumitor branzeturi moi, intre care produse frantuzesti celebre, cum sunt camembert si brie, a informat UE.

”In sfarsit suntem linistiti, administratia chineza si-a aratat vointa de a nu mai lungi aceasta situatie”, a declarat Vicent Marion, cofondator al Cheese Republic care se prezinta drept principalul magazin online pentru vanzare de branzeturi in China. Si alti oameni de afaceri francezi, cum este Axel Moreaux, managerul restaurantului francez Paradox din Beijing, au salutat ridicarea acestei interdictii. Vamile chineze au inceput, acum doua luni, blocarea surprinzatoare a importurilor de branzeturi moi precum brie, camembert, roquefort sau gorgonzola italiana. Aceste produse contin culturi bacteriene folosite traditional in productia de branzeturi speciale in Europa. Dar legislatia chineza nu era suficient de clara cu privire la legalitatea sau nu a acestor tipuri de bacterii. Insa intalnirile dintre reprezentantii UE si autoritatile sanitare chineze au permis deblocarea situatiei si clarificarea jurisprudentei in acest aspect, potrivit lui William Fingleton, purtator de cuvant al delegatiei UE din Beijing. Deci respectivele culturi bacteriene nu sunt nocive pentru sanatate. Consumul de produse lactate a crescut puternic in China insa branzeturile erau consumate in special de clientela straina, situatie care tinde sa se schimbe acum, chinezii (cu dare de mana) apreciind din ce in ce mai mult specialitatile frantuzesti.