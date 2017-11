Chemat de justitia Spaniei, Puigdemont nu iese din cotlon

Presedintele destituit al executivului catalan, aflat la Bruxelles, nu se va prezenta in fata judecatorilor Curtii Supreme spaniole care l-au convocat astazi pentru audieri dupa isprava proclamarii unilaterale a independentei Cataloniei. Dar este pregatit sa raspunda la intrebari din Belgia, a declarat ieri avocatul sau, Paul Bekaert.

Instanta spaniola a inceput o procedura impotriva lui Puigdemont si a altor 13 membri ai Generalitatii pentru rebeliune, razvratire si abuz de incredere. Daca Carles Puigdemont nu se prezinta, si nu o va face, avocatul sau precizand ca nu prea are de gand sa se intoarca in Spania in urmatoarele saptamani, ar putea face obiectul unui mandat de arestare (care-l va impiedica sa participe la alegerile regionale convocate in 21 decembrie de Madrid, care a plasat Catalonia sub tutela). ”Propun ca ei sa fie inerogati aici, in Belgia, este posibil”, a declarat Bekaert, dand asigurari ca legea spaniola autorizeaza aceasta procedura. Pentru avocatul belgian, ”riscul ca Puigdemont sa fie arestat, daca se intoarce in Spania, este prea mare”. Potrivit acestuia, nu este ”necesar” ca Spania sa introduca o cerere de extradare autoritatilor belgiene. Si este ”prematur” de spus daca Carles Puigdemont va avea un ”proces echitabil” in Spania. Unde, daca este gasit vinovat, liderul catalan risca chiar 30 de ani de inchisoare. Expertii apreciaza insa ca daca Madridul emite un mandat european de arestare pe numele lui Puigdemont, acesta va fi pus imediat in practica iar un refuz al Bruxelles-ului de a-l extrada pe Puigdemont nu ar avea sanse de izbanda ci doar ar genera un periculos scandal diplomatic in Uniunea Europeana. Pe de alta parte, trei din ministrii lui Puigdemont care l-au insotit pe acesta la Bruxelles au revenit in Barcelona unde manifestanti i-au intampinat strigand ”La inchisoare!”. Liderii secesionisti ai Cataloniei au inceput sa admita esecul proclamarii unei Republici catalane independente si sa-si faca unii altora reprosuri. ”Exilul voluntar” (a se citi fuga e rusinoasa dar sanatoasa) al lui Puigdemont si controlul Cataloniei de catre Madrid au inceput sa fractureze tabara secesionista, deja impartita anterior intre partizanii unei rupturi de Spania si cei ai negocierilor cu guvernul lui Mariano Rajoy. In alta ordine de idei, in conferinta sa de marti, Puigdemont a lasat sa se inteleaga ca UE trebuie sa joace un rol in criza Catalana insa, juridic, UE nu are aici nici o obligatie si nu poate interveni in afacerile interne ale unui stat membru. Deciziile luate de Madrid sunt legale pentru sunt inscrise in Constitutia Spaniei. In plus, Curtea Constitutionala spaniola a judecat ”ilegala” declaratia de independenta a Cataloniei.

Insa si in exil, Carles Puigdemont se vede tot presedinte judecand dupa noul sau site. Pe Twitter, el a prezentat pagina ”president.exili.eu” care trimite la un site internet unde Carles se prezinta si acum drept ”presedinte al Cataloniei”.