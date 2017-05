Cheliosii salveaza turismul turcesc

Cu peste 300 de institutii specializate in transplantul de par, Istanbul a devenit o placa turnanta a turismului capilar, o industrie in plin avant in tara lui Recep Erdogan. Deseori, unele clinici ofera pachet complet: si operatie si turism.

Ca majoritatea turistilor care vin la Istanbul, Djamil spune ca vrea sa viziteze Moscheea Albastra si sa faca un tur cu barca in apele scanteietoare ale Bosforului. Dar Djamil, un palestinian de 27 de ani, a venit in Turcia pentru un alt motiv: vrea un implant de peste 1500 de fire de par, pentru a-si mai reduce din chelie. Implanturile de par practicate aici atrag anual pacienti din lumea intreaga, in special din Orientul Mijlociu. Chirurgi experimentati, tehnologii de varf si preturi rezonabile comparativ cu restul lumii: oferta metropolei turcesti a facut din Istanbul o Mecca pentru cheliosi care impusca doi iepuri, facand si turism, sustinand deci un sector economic vital pentru Turcia dar devastat de situatia de securitate instabila din tara.

Bandaje insangerate, un nou logo al orasului

Un numar din ce in ce mai mare de barbati tunsi zero si cu capul acoperit de pansamente insangerate poate fi vazut in locurile cele mai frecventate de turisti din Istanbul. Atat de multi incat, potrivit Afp, numerosi locuitori din Istanbul sunt de parere ca ar trebui facut un nou simbol al orasului din imaginea capetelor lor bandajate. Valul de atentate teroriste de aici nu a afectat turismul capilar, spre deosebire de cel traditional. ”Preturile avantajoase si calitatea tratamentului sunt principalele motive pentru cererea in crestere”, explica Talip Tastemel, directorul Clinic Expert, o unitate specializata in grefe de par. ”Chirurgia si implantul de par sunt domenii foarte dezvoltate in Turcia. Pacientii cumpara un act medical de buna calitate la sfert din pretul practicat in lume”, spune al. Frecvent, ofertele propuse pacientilor straini includ, pe langa actul chirurgical, o camera de hotel si activitati turistice. ”Numeroase clinici din Istanbul ofera un serviciu complet: clientul nu trebuie decat sa-si ia un bilet pentru Istanbul, clinica se ocupa de restul”, a precizat Talip Tastemel. Exista insa si voci care spun ca numarul mare de clinici de acest fel din Istanbul ar putea face mai dificile controalele de calitate. Testemel nuanteaza problema: ”Barbatii nu au , ca femeile, multe accesorii pentru a iesi in evidenta, doar podoaba capilara, masinile si ceasurile. Cand chelesti de tanar este ca si cum cineva te-ar fi lasat fara ceva pretios. Daca exista un mijloc pentru a recupera asta, nu vei ezita”.

Clienti din Golf

In medie, pacientii trebuie sa cheltuie 1200 de euro pentru un sejur de trei nopti la Istanbul, incluzand transplanul de par. Tratamente similare costa pana la 6000 de euro in Europa sau 5000 de dolari in tari din Orientul Mijlociu. In fiecare luna, aproximativ 5000 de straini isi fac grefe de par in Turcia, a declarat Emre Ali Kodan, consultant al Asociatiei de Turism Medical, Majoritatea vin din Orientul Mijlociu, mai precis din Golful persic. Dar si oameni din Grecia, Italia si Rusia arata ca sunt interesati, a adaugat el, precizand ca anul aceste se asteapta o crestere cu 10% a doritorilor de implant de par. ”6500 de pacienti pe luna nu este o cifra iluzorie. Cand privim cifrele turismului medical pe 2016, constatam o crestere cu 5%. In timp ce turismul traditional este in declin, si sunt mai putini straini care viziteaza Turcia, sectorul nostru continua sa infloreasca”, a concluzionat el.

