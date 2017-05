Chanel mizeaza pe Grecia antica

Cea mai recenta prezentare de moda a Casei Chanel, evident, semnata de Karl Lagerfeld a transformat Grand Palais de Paris in Olimp.

Zei si zeite desprinse parca din mitologigul Olimp au ocupat pentru o seara imaginatia admiratorilor de moda. Presa internationala a primit foarte bine noua prezentare a excentricului Lagerfeld, cu atat mai mult cu cat se aude ca aceasta ar putea fi ultima sa colectie, inainte de o retragere fastuoasa. Pentru aceasta prezentare, designerul de 84 de ani a transformat spatiul de la Grand Palais intr-un templu antic, in care coloane in ruina alternau cu livezi delicate de maslini. Au predominat tunicile asimetrice, facute atat din matase, cat si din denim, intr-o paleta cromatica ce a inclus deopotriva cremul, rozul prafuit, dar si tonuri metalice. Foarte apreciate au fost si sandalele modelelor, cu legaturi inalte, uneori pana la genunchi. Cat despre accesorii, pe langa coliere, bratari ori ochelari supradimensionati, cele mai frumoase au ramas modelele si tinute lor de adevarate zeite. Ca de obicei in ultimii ani, creatorul de moda a fost insotit, la final, de finul lui, Hudson, in varsta de 8 ani.