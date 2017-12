CFR suplimenteaza trenurile, sambata, pe ruta Bucuresti-Curtea de Arges si retur

CFR a decis ca sambata, in ziua inmormantarii Regelui Mihai, sa puna in circulatie mai multe trenuri care duc inspre si se intorc de la Curtea de Arges, orasul in care isi va dormi somnul de veci fostul suveran.

Din cate au anuntat vineri reprezentantii CFR Calatori, intr-un comunicat, sambata la ora 11.30 “va pleca din Gara de Nord Bucuresti trenul IR 1785, suplimentat cu 2 Sageti Albastre, cu sosiri in Pitesti la ora 13:26 si in Curtea de Arges la ora 14:29, avand opriri in toate statiile din parcurs conform mersului de tren”, iar la la ora 18.10 “va pleca din Curtea de Arges trenul suplimentar IR 12122, cu sosiri in Pitesti la ora 18:55 si in Bucuresti Nord la ora 20:37”.

Sicriul Regelui Mihai va fi transportat, sambata dupa-amiaza, cu Trenul Regal, pana la Curtea de Arges, unde, in cursul serii, va fi inhumat in nou Catedrala din orasul amintit.

sursa foto: Facebook/CFR Calatori