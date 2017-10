CFR plimba un vagon ca sa faca rost de bani

Este cel mai modern vagon din Romania, cu aer conditionat, internet si camere de filmat, reabilitat de atelierele CFR Grvita din Bucuresti. Ura si la gara, numai ca va dura ceva timp pana cand exemplare de acest tip vor fi folosite si de calatori: vagonul este folosit doar intr-o campanie de sustinere a investitiilor pentru caile ferate si a fost plimbat pe ruta Bucuresti-Timisoara si retur.

Proiectul se numeste optimist #SEPOATE, iar Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane si CFR Calatori doresc sa stranga peste doua milioane de semnaturi pentru obtinerea de investitii multianuale in calea ferata, care sa fie incluse in proiectul de tara ce va fi finalizat cu ocazia Centenarului „Romania 2018″. In Romania nu exista un vagon atat de modern, dar speram sa mai fie, a anuntat la fel de optimist Octav Rusu, vicepresedintele Aliantei Sindicale Miscare Comercial de pe raza de activitate regionala CFR Timisoara. In prezent nimeni nu poate sa stie cand se va intampla minunea asta, pentru ca vedeti dumneavoastra, stimati calatori, CFR-ului ii lipsesc 350 de vagoane, alte 1000 sunt propuse spre casare, din cele 4400 de locomotive pe care Romania le avea in 1990(aveam a treia cale ferata din Europa, ca densitate, cu 400.000 de calatori), au ramas vreo 1700, dar si ele necesita reparatii majore, cam trei sferturi din trenuri au ajuns la fier vechi, toate astea dupa ce s-a furat ca-n codrii Vlasiei. Si mai e ceva: degeaba speram sa avem vagoane moderne, sa mearga cu 200km/h, cand infrastructura feroviara este in pragul colapsului, faci 10 ore intre Gara de Nord si Timisoara, de ai zice ca CFR vrea sa-si alunge pasagerii dupa ce s-a inglodat in datorii uriase. Cam asta e realitatea in care vagonul #Sepoate incearca marea cu degetul.