CFR isi mai poate bate joc de noi pana in 2019

In toate tarile din Uniunea Europeana, calatorii de pe caile ferate isi pot deconta pana la 100% din pretul biletului, in caz ca trenurile intarzie. Mai putin cei din Romania, care trebuie sa mai astepte doi ani pana cand aceasta masura sa se aplice si la CFR, o companie pentru care intarzierile sunt de mult o traditie.

Mai precis, din 3 decembrie 2019 se va aplica prevederea din Regulamentul Comisiei Europene privind despagubirile pasagerilor daca trenurile intarzie mai mult de 60 de minute. Compania feroviara stie ca inca din 2007 calatorii din UE primesc despagubiri de 25% din pretul biletului daca trenurile intarzie intre 60 si 119 minute sau de 50% pentru intarzieri de peste 120 de minute(despagubirea poate ajunge la 100% plus cazarea pe o noapte la un hotel de trei stele – camera single – daca intarzierea trenului a provocat pierderea ultimei legaturi feroviare din acea zi), dar daca aceasta prevedere s-ar aplica in prezent, CFR Calatori ar da faliment in numai cateva zile, in conditiile in care transportatorul acumuleaza intarzieri de zeci de mii de ore din cauza infrastructurii dezmembrate de ani de zile. Asa a socotit si Guvernul, care a obtinut o derogare de la aplicarea regulamentului european, prima data din 2009 pentru 2014 si, ulterior, pana in 2019. In Romania facilitati pentru intarziere primesc doar calatorii din garniturile internationale, cei din trenurile nationale se vor multumi cu(rarele)scuze ale CFR-ului.