Doi ani de la moartea politistului Gigina. Apropiatii lui Bogdan au fost la cimitir

Au trecut doi ani de cand tanarul politist care deschidea coloana oficiala a lui Gabriel Oprea, vicepremierul de la acea vreme, a parasit aceasta lume.

Tatal, sotia, Roxana, dar si colegii lui Bogdan Gigina de la Brigada Rutiera au fost, vineri dupa-amiaza, la Cimitirul Ghencea III, la doi ani de cand l-au pierdut pe tanarul politist, care a pierit in cumplitul accident produs pe 20 de octombrie 2014, in zona Stirbei Voda, in Capitala. Au adus flori si lumanari si si-au indreptat gandurile la omul legii, care a pierit la doar 28 de ani.

sursa foto: Facebook/Gigina Carmen