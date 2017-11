Cele mai feministe armate

Exista roluri pentru femei-soldat in fortele armate ale aproape tuturor statelor lumii, cu mai multe sau mai putine responsabilitati si riscuri. Feminizarea armatelor a crescut in ultimul timp iar tendinta pare a se accelera. Iata un top al tarilor care inroleaza cele mai multe femei in militarie.

Israel

In fortele armate ale Israelului procentul femeilor care ocupa posturi de combat este e 38%, in timp ce procentul soldatilor de sex feminin in unitatile de artilerie se ridica la 19%, potrivit cifrelor furnizate in ianuarie de catre Comitetul de Aparare al Knesset-ului (Parlamentul unicameral al Israelului). Incepand cu 2012, intre 88% si 92% din posturile din Aparare au devenit accesibile femeilor.

In fiecare an, 60.000 de femei depun juramantul sub steagul israelian, armata fiind obligatorie si pentru barbati si pentru femei.

Ungaria

Surprinzator, a doua cea mai feminista armata este cea a Ungariei. Comparativ cu alte tari NATO, fortele armate maghiare se lauda cu o proportie mare a femeilor soldat profesionist (ofiteri, subofiteri, sau cele in serviciu sub contract) in numeroase domenii militare.

Comparativ cu media de aproximativ 10% a NATO, prezenta femeilor in armata Ungariei este de 20%. Pe de alta parte, din ce in ce mai multe femei aleg cariera militara pentru ca este si profitabila financiar si stabila social.

Franta

15,5% femei servesc patria in randurile armatei franceze, adica 31.424 dintr-un total de 202.964 de militari, potrivit datelor ministerului francez al Apararii din 2015. Printre ele, 14,5% ocupa posturi de ofiteri, 17,4% subofiteri iar 13,2% soldati.

Statele Unite

Anul acesta, fortele armate ale SUA numarau 214.099 femei soldat, adica 14% din intregul personal militar al tarii, potrivit unui raport Statistic brain Research Institute.

Dar, pana in 1948, americancele nu puteau avea functii militare decat in timp de razboi si numai in cadrul trupelor de sustinere desfasurate pentru aceasta perioada. In 12 iunie 1948, Congresul a aprobat legea integrarii femeilor in fortele armate, ceea ce le-a permis sa se inroleze si in timp de pace.

Australia

Datele ministerului australian al Apararii pentru 2015-2016 arata ca tara cangurilor dispune de un procent de 12,1% de femei in randurile armatei dar si-a propus ca obiectiv sa atinga un procent de 15%, pana in 2030. Acest top 5 este completat de Spania si Portugalia (12% de soldati de sec feminin), Norvegia, Rusia si Regatul Unit (10%), urmate de Olanda (9%), Belgia (7%), Italia (4%), Polonia (3%), Brazilia (6%) si Japonia (5%)