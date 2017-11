Cel mai sexy barbat in viata

O distinctie cel putin insolita, cum ar veni, sex appeal ar avea si barbatii trecuti pe lumea cealalta. Altfel socotesc jurnalistii de la People, revista acorda premiul in fiecare an in luna noiembrie, iar pe anul 2017 castigator este cantaretul american Blake Shelton.

Shelton este primul artist country care primeste acest premiu, desi, baiat modest, considera ca „a fost urat toata viata”. Subtila precizare in acest context. “Insa daca pot fi considerat sexy pentru un an, atunci pot sa primesc acest premiu!(…)Nu voi trata acest premiu asa cum au facut-o Hugh Jackman sau alti barbati celebri, care au preferat sa fie modesti in legatura cu acest titlu. Oamenii ma vor uri din aceasta cauza”, a continuat muzicianul in varsta de 41 de ani, care face parte din juriul formatului “The Voice”, produs si difuzat de NBC. Adam Levine, unul dintre colegii emisiunii si solist al trupei Maroon 5, a primit si el acest titlu in 2013. Shelton are o relatie de doi ani cu vedeta pop Gwen Stefani si a marturisit ca ea a insistat sa accepte titlul de cel mai sexy barbat in viata. Dwayne “The Rock” Johnson, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp, Harrison Ford, Ryan Reynolds si David Beckham, au fost printre “sexosii” laureati din anii precedenti.