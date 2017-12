Cel mai scump tablou din lume a fost cumparat de un print saudit

Misteriosul cumparator care a platit luna trecuta pretul record de 450,3 milioane de dolari pe lucrarea lui Leonardo da Vinci, „Salvator Mundi”, este printul Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, un vlastar indepartat al unei familii regale, dar prieten cu liderul Saudit, regele Salman. Este singurul tablou cunoscut al lui Leonardo da Vinci care apartine inca unui colectionar privat, toate celelalte fiind proprietatea unor muzee.

Tabloul achizitionat in urma licitatiei de la Christie’s a starnit imediat controverse, expertii se intreaba daca lucrarea este autentica, mai ales ca fostul proprietar, miliardarul rus Dmitri E. Ribolovlev, a platit 127,5 milioane de dolari pentru ea in 2013, sub o treime din pretul platit de print. “Salvator Mundi” a devenit cel mai scump tablou din lume, un titlu detinut anterior, din 2015, de lucrarea “Les Femmes d’Alger (version 0)” de Pablo Picasso, cumparata pentru 179,4 milioane de dolari de Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, care a acupat si functia de prim ministru al Qatarului. Revenind la “Salvator Mundi”, tabloul va fi expus la noul muzeu Luvru din Abu Dhabi, o lovitura de marketing fara precedent si pentru muzeul inaugurat in noiembrie, in prezenta presedintelui francez Emmanuel Macron, dar si pentru printul saudit. Muzeul Luvru Abu Dhabi gazduieste deja un alt tablou de Da Vinci, “Il Ritratto di Dama”, cunoscut si ca “La Belle Ferronnière”, imprumutat de la Luvru din Paris, care vrea sa organizeze aici expozitii temporare, contra sumei de 1 miliard de euro.

