Cel mai scump covrig din lume costa 1.000 de dolari

De la 1 noiembrie, cafeneaua unui hotel din Times Square ofera o asemenea… “bijuterie” culinara. Este vorba despre un covrig cu branza si… aur.

Are umplutura de crema din trufe, branza aleasa, goji si… jeleu de Riesling (struguri) cu frunzulite de aur. Doritorii trebuie sa comande, insa, aceasta delicatesa cu 24 de ore in avans. Este inventia chef-ului Frank Tujaque care a declarat ca banii incasati din vanzarea fiecarui “covrig de aur” vor fi donati unei cantine sociale. De altfel, In New York se gasesc tot soiul de alte mancaruri absurd de scumpe. Spre exemplu, Frittata de Homar. Practic e o omleta.Dar nu are numai oua, ci si niste homar si caviar Sevruga. Gasesti omleta asta la Le Parker Meridien Hotel si costa doar 1.500 de dolari. Daca iti place pizza, tot la New York poti manca una care contine caviar, sampanie Dom Perignon, somon afumat, homar marinat in coniac, prosciutto si otet balsamic. Pe deasupra se presara fulgi de aur de 24 de karate. Si costa numai… 4.200 de dolari. In plus, conform Guiness World Records tot in NewYork se gaseste si cel mai scump desert din lume. Se numeste Ciocolata Frrrozen Haute si este un amestec de diverse soiuri de ciocolate si de lapte inghetat. De asemenea, contine 5 grame de aur in crema. Si costa doar 25.000 de dolari.