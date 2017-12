Cel mai scump avion de lupta e praf

In ultima vreme, pilotii US Air Force au intampinat numeroase probleme in timpul zborurilor cu aparatul F-35A (Lockheed Martin), avion de vanatoare de a cincea generatie, al carui program a costat exorbitant, atragand si criticile lui Donald Trump.

Daca inainte pilotii se plangeau de afectarea starii de sanatate la bordul F-35A, mai nou se vede treaba ca unele aparate isi pierd bucati din structura chiar in timpul zborului. US Air Force a recunoscut ca un element din fusejalul unui F-35A s-a detasat de aparat, in timpul unui zbor, un incident periculos tinand seama de viteza pe care o poate atinge F-35A (1930 km/h si un plafon de zbor de 18.500 metri). Avioanele sunt inspectate la sol inaintea zborului asa ca armata americana a mers pe varianta ca aparatul a pierdut bucati din el in timp ce se afla in aer. Incidentul a avut loc in 30 noiembrie, in timpul unui zbor de antrenament la 100 km est de Okinawa (Japonia) si a fost repede observat de presa japoneza. Pentagonul nu a recunoscut incidentul decat in 4 decembrie. Anterior, US Air Forces au semnalat ”deteriorari inexplicabile a starii de sanatate a pilotilor” care sunt implicati in operatiunile cu F-35, in principal hipoxie, accidente de decompresiune, epuizare nervoasa. Pentagonul a estimat aceste incidente drept ”inacceptabile”, insa departamentul Apararii nu a reusit sa afle cauzele hipoxiei care afecteaza pilotii, cea mai probabila cauza fiind disfunctii la generatorul de oxigen de la bord. Costul programului F-35 a fost subiect de polemica in SUA, el crescand odata cu intarzierea acestui program. Se estimeaza ca un F-35A costa 98 de milioane de dolari bucata, in timp ce alte variante, F-35B (cu decolare scurta si aterizare pe verticala) si F-35C (versiune catapultabila destinata marinei) costa 104 si respectiv 116 mililoane de dolari bucata.