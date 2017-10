Cel mai puternic pasaport din lume!

Indexul global al pasapoartelor, Global Passport Index, a catalogat pasaportul Republicii Singapore drept “cel mai puternic din lume”, intr-un clasament care evalueaza gradul de libertate al cetatenilor din anumite tari, publicat de firma de consultanta globala Arton Capital.

Masura indexului pasapoartelor o reprezinta asa numitul „scor fara vize”, reprezentand tabele cu tarile in care poate calatori un anumit detinator de pasaport fara a i se cere viza sau a avea nevoie de ea la sosire. Pasaportul din Singapore se afla pe primul loc al listei, cu 159 de tari fara vize, urmat de pasaportul german(158) si cel suedez, ai carui posesori pot vizita 157 de tari. Alte tari asiatice care au ajuns in top 20 sunt Coreea de Sud (pasaport fara vize pentru 157 de tari), Japonia (156) si Malaezia (154). In schimb pasaportul SUA a inregistrat o scadere in clasament de la investirea presedintelui Donald Trump.

Si cel mai rar pasaport din lume

Fiecare pasaport este unic, dar unele sunt si mai si. Este vorba de pasaportul Ordinului Suveran Militar de Malta. A obtine un asemenea document este un privilegiu pentru ca la ora cand cititi aceste informatii, doar 500 de asemenea pasapoarte exista in circulatie in intreaga lume. vand sediul la Roma, Ordinul de Malta este o importanta institutie caritativa si umanitara a Bisericii Catolice. Numara 13.500 de membri plus 100.000 de voluntari si profesionisti ceea ce-i asigura o prezenta in 120 de tari. Dar pasaportul Ordinului de Malta nu este acordat decat membrilor Consiliului Suveran si membrilor misiunilor diplomatice ale Ordinului. Pasaportul nu este valid decat patru ani si este legat de durata unui mandat desemnat de Ordin. Ordinul maltez , a carui denumire completa este ” Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfantului Ioan de Ierusalim, de Rodos si de Malta, (care are ca forma de guvernamant ordinul religios) intretine relatii diplomatice cu 106 state.