Cel mai nou Volkswagen nu te lasa sa dormi la volan

Noul model Volkswagen Arteon va fi dotat cu sistemul Emergency Assist 2.0, care preia controlul masinii in cazul in care soferul adoarme la volan sau ii este rau.

Arteon, ce va ajunge pe piata la vara, va fi pozitionat peste sedanul Passat in ierarhia brandurilor constructorului german, urmand sa inlocuiasca actualul CC. Emergency Assist 2.0 se va activa automat cand soferul nu atinge pedalele si nu misca volanul pentru o perioada de timp. Arteon va incerca sa trezeasca soferul printr-un mesaj sonor si vizual, pe display-ul touchscreen, iar daca acesta nu raspunde, va prelua controlul masinii. Masina va trece in sistemul de siguranta, cu luminile de avarii aprinse, iar sistemul Emergency Assist 2.0 va conduce masina pe marginea drumului, cu ajutorul GPS-ului si urmarind liniile de demarcatie de pe sosea. Sistemul Park Assist va opri masina, iar computerul va lansa un mesaj predefinit de alerta, prin SMS, la numarul predefinit in agenda. Sub capota, Volkswagen Arteon va primi o gama de sase motoare diesel TDI si TSI pe benzina, cu o putere cuprinsa intre 148 si la 276 cai putere. Pe piata americana, Arteon va fi disponibil in versiunile de 2.0 litri turbo TSI, cu 188 CP, respectiv 276 CP. Ambele motoare vor fi insotite de cutia automata cu sapte viteze DSG. Se speculeaza ca pretul noului model va fi undeva in jurul a 35.000 de dolari.

