Cel mai mare tricou FC Barcelona!

Peste 3000 de fani au participat la New York la realizarea unui mozaic urias reprezentand un tricou al FC Barcelona, cel mai mare din istoria clubului catalan.

Evenimentul a avut loc in Bryant Park din Manhattan, in prezenta presedintelui clubului, Josep Maria Bartomeu si a fostilor jucatori Juliano Belletti si Thierry Henry. Oamenii s-au strans devreme in Bryant Park iar la ora locala 12.00 au ridicat cartonasele pentru a realiza cel mai mare mozaic din istoria clubului catalan. In acest mozaic a fost inclus si logo-ul UNICEF aflat pe tricoul Barcelonei. Echipa se afla intr-un turneu de pregatire in SUA. Intr-un top al cluburilor de fotbal cu cele mai multe tricouri vandute, Barca ocupa locul trei, cu un numar de 1,98 milioane, dupa Real Madrid, 2,29 milioane si Manchester United, 2,85 milioane. Si castigurile au fost pe masura: Manchester United a obtinut venituri de 689 milioane de euro, cu 70 de milioane de euro peste veniturile inregistrate de rivalele sale spaniole, FC Barcelona si Real Madrid, si cu 100 de milioane de euro peste cele obtinute de Bayern Munchen.