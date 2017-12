Cel mai mare gratar din lume

Uruguay a batut recordul Guiness in materie, punand pe jar peste 10 tone de carte, un record aprig disputat cu vecinul sau, Argentina, de mai bine de un deceniu.

Giganticul barbecue a fost organizat in orasul Minas (sud), si a necesitat 60 de tone de lemne si munca a peste o suta de bucatari care au intors carnea timp de ore, in noaptea de sambata spre duminica. Fripturile au fost insotite si de 4000 de kg de salata ruseasca. Sport national in Uruguay dar si in Argentina, gratarul este o competitie aprinsa intre cele doua tari, dupa ce Uruguay a reusit un babecue urias in 2008. In 2011, Argentina a batut acest record, accentuand rivalitatea intre cei doi vecini.

Uruguay este unul din principalii exportatori de carne de vita, septelul bovin al tarii numarand de trei ori mai multe capete decat cei 3,5 milioane de locuitori. Sambata, 200 de persoane s-au mobilizat pentru transarea a 16,5 tone de carne si pregatirea gratarelor, abia dupa 14 ore bucatarii putand imparti bucatele. Nu inainte ca notarul Consuelo Urruale sa verifice cantarirea carnii pentru a vedea daca recordul argentinian de 9,16 tone de carne fripta a fost depasit. In fata a sute de locuitori din Minas si a turistilor, verdictul de 10,4 tone a confirmat ca Uruguay a intrat in Cartea Recordurilor. Deocamdata, au replicat argentinienii.