Cel mai frumos fund istet de la Cambridge

Domnisoara din fotografia alaturata a fost deja decretata a poseda cel mai frumos fund de la Cambridge desi identitatea ei completa nu a fost dezvaluita si nici macar nu este studenta a faimoasei facultati.

Pe retelele sociale, fata s-a prezentat sub numele de Vita si a recunoscut ca va da la facultate deabia in sesiunea urmatoare, dar ca se pregateste serios pentru o cariera de avocat. Fotografia fundului ei ei a intrat intr-o competitie neoficiala si a fost deja aleasa drept posesoarea celui mai frumos fund din Cambridge. „Unii spun ca sunt cam grasa pentru un asemenea titlu, dar ii ignor pentru ca eu ma simt foarte bine in pielea mea”, a declarat Vita. Ea spune ca fotografia i-a fost facuta chiar de prietenul ei si ca se afla undeva in apropierea unui stadion si ca imaginea nu iesit bine din prima pentru ca a tot tresarit din cauza trenurilor ce treceau prin apropiere. „In plus, era destul de frig, si multa umezeala”, a mai completat fata .