Cel mai faimos ceas Rolex, expus la Paris!

Este vorba de modelul Daytona, mai precis Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, singurul cronograf aflat in productia companiei elvetiene.

Expozitia Rolex va dura pana pe 31 ianuarie, in incinta magazinului Bucherer, numarul 1 in distributia ceasurilor de lux in Europa.

Rolex Daytona a fost conceput in 1963, ca un omagiu pentru celebra cursa de automobile din Florida, SUA. Legatura dintre casa de ceasuri si sporturile cu motor a inceput inca din 1935, anul in care pilotul britanic Malcom Campell(evident, cu un ceas Rolex, la incheietura mainii) stabilea un record de viteza de aproape 500 de km/h. Din 1962, Rolex parafeaza un acord cu circuitul Daytona International Speedway. Pornind de la acest parteneriat, Rolex va lansa, anul urmator, un model dedicat pilotilor si fanilor acestui circuit, numit Oyster Perpetual Cosmograph, care va intra in istorie ca Rolex Daytona. Insa faima acestui ceas se datoreaza(si) actorului Paul Newman(un pasionat al curselor auto, devenit el insusi pilot profesionist) care a interpretat, in filmul Winning(1969) rolul unui pilot de curse care vroia sa invinga pe circuitul Indianapolis 500. Si in film, dar si in prima sa cursa(1972) Newman a purtat la mana un Rolex Daytona, promovand, ulterior, modelul, in aparitii la televizor sau in reviste de moda. Dupa ce si-a fondat propria echipa de curse, celebrul actor a fost sponsorizat de Rolex, care a realizat o serie de modele Daytona, personalizate pentru pilotii si prietenii starului american.

Din 1988 Rolex Daytona renunta la sistemul mecanic manual pentru unul automatic, fiind produs in prezent si in versiunile Cerachrom, Everose si Parachrom, dupa compozitia materialelor din care este facut.