Cel mai bun restaurant din lume, in 2017

Succesul unui restaurant este determinat de mai multi factori. In primul rand, ce gust are mancarea, cum arata si cum esti servit la masa. La fel de importanta este, insa, si atmosfera, dar si valoarea intregii experiente.

Aceste criterii intra si in evaluarea de catre oameni pe platforma de calatorie Tripadvisor care tocmai si-a decis cele mai bune restaurante din lume in 2017. Primul loc il obtine un restaurant din Marea Britanie, localitatea Oldstead, numit The Black Swan, ce a primit 5 stele din 5 in urma a 879 de recenzii. Daca esti din Londra, trebuie sa strabati 225 de mile pentru o cina de neuitat. Bucatarul-sef al restaurantului, Tommy Banks (bucatar ce are si el o stea Michelin ) a declarat ca, imediat dupa ce s-a anuntat care este cel mai bun restaurant al anului, in numai patru ore, s-au facut 1.400 de rezervari. Locul doi in clasament il ocupa tot un restaurant din Marea Britanie, numit Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons. Podiumul este incheiat de un restaurant cu trei stele Michelin din Franta numit Maison Lameloise. Acesta se afla in localitatea Chagny si pretul unei mese se plaseaza intre 473 si 946 de lei. Anul trecut, Maison Lameloise a ocupat locul al doilea.