Cel mai bogat om din lume cauta IT-isti in Capitala

Este vorba de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a carui avere a trecut recent de pragul de 100 de miliarde de dolari, dupa ce actiunile retailerului online au urcat cu peste 2,4% in urma vanzarilor de Black Friday. Asociata cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth, pentru una din cladirile din zona de nord a Bucurestiului, compania miliardarului vrea sa angajeze 1000 de IT-isti.

Globalworth, controlata a omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a semnat un contract cu Amazon pentru cladirea A din Globalworth Campus si se estimeaza ca in birourile inchiriate de cel mai mare retailer din lume sa munceasca aproape 1200 de angajati. De fapt este vorba de trei cladiri, prima e deja construita, iar urmatoarele urmeaza sa fie terminate la jumatatea lui 2018. „Faptul ca este a doua cea mai mare din companie si ca a ales sa vina aici inseamna ca piata din Romania creste”, a spus Dimitris Pergamalis, directorul departamentului de constructii si dezvoltare al Globalworth. Romania are cei mai „curtati” programatori. Varsta medie a unui specialist IT este de 27 de ani, 50% dintre locurile de munca se afla in Capitala(contributia sectorului IT&C la PIB este de 5,6%) iar estimarile pentru industria IT din Romania se asteapta sa ajunga la 5,5 miliarde euro in 2020. Reprezentantii firmelor din domeniu care activeaza la noi in tara considera Capitala un „Silicon Valley al Europei de Est”, care va crea un milion de locuri de munca in urmatorii zece ani.