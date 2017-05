Ceata le-a dat planurile peste cap. Doi turisti aflati pe munte au cerut ajutor

Salvamontistii si jandarmii montani au pornit, in aceasta prima zi a saptamanii, in cautarea a doi turisti care au pus mana pe tefon si au cerut sprijinul celor avizati, avand in vedere ca vremea rea le-a zadarnicit planurile.

Apelul a venit din partea a doua persoane – un barbat in varsta de 29 de ani si o femeie cu sase ani mai tanara – care pornisera de la Varfu Godeanu catre Cerna Sat, in localitatea Pades, din cate au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj. Pe drum, insa, vremea le-a jucat feste, iar ceata densa i-a facut sa se dezorienteze. Intelegand riscurile, au cerut ajutorul salvamontistilor, care au pornit in cautarea lor, alaturi de mai multi jandarmi montani. Misiunea de localizare a celor doi turisti e in plina desfasurare.

In tot acest timp, turistii sunt sfatuiti sa aiba in vedere conditiile meteo din zona montana. “Daca sunteti pe munte tineti seama de conditiile meteo nefavorabile”, transmit reprezentantii IJJ Gorj, via Facebook.

sursa foto: carpati.org