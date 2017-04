Ceasurile comuniste reinvie la Bucuresti

Ceasurile Optimef erau pe piata la inceputul anilor ’80. Acum, doi antreprenori vor sa le relanseze pe piata noastra si se pare ca vor avea succes.

Ceasurile Optimef, fabricate, o tempora, de interprinderea Mecanica Fina, vor aparea intr-un nou design. Cei doi antreprenori romani, Andrei Morariu si Bogdan Costea, au preferat un design contemporan, in culori primare si cu o grafica simpla, dar inspirata de creatiile Grupului Memphis. Grupul Memphis este un grup italian de arhitectura si design creat la Milano de Ettore Sottsass in 1981, care a conceput obiecte ceramice, de sticla, metal si mobilier postmodern intre 1981 si 1987. Ceasurile sunt concepute in Romania, produse in China si au un mecanism japonez, pe baza de quartz. Ceasurile originale Optimef au disparut de pe piata la inceputul anilor ’90, cand fabrica de stat a dat faliment dupa prabusirea guvernului comunist. Prima creatie a noilor antreprenori este Ceasul Farazece, denumit dupa modul in care romanii obisnuiesc sa comunice ora. Potrivit site-ului Optimef, pretul unui ceas Farazece este de 650 de lei. Ca istorie, Optimef sunt primele ceasuri romanesti de mana, de inalta precizie, lansate pe piata in octombrie 1979, numele provenind de parteneriatul dintre Intreprinderea Optica Romaneasca (OPTI) si Intreprinderea de Mecanica Fina (MEF). In 1980, apar si primele ceasuri romanesti marca OREX , in variante de 17 si 19 rubine. Denumirea provine de la “ORa EXacta”.