Ceainicul de Formula 1

Constructorul Renault a aniversat 40 de ani de prezenta in circuitele Formulei 1, oferind bucatarilor restaurantului ”l’Atelier Renault” de pe Champs-Elysees, „Yellow Teapot”, un ceainic vopsit in galben, negru si alb, culorile primului monopost al echipei franceze.

Ceainicul a fost inspirat dupa prima masina, model RS01, cu care Renault si-a facut debutul in lumea motorsportului, in 1977, la Marele Premiu al Marii Britanii, pe circuitul Silverstone. Desi a fost dotat cu primul motor turbo din istoria Formulei 1, RS01 a dezamagit la teste, frecvent turbina se ardea, raspandind un fum alb, fapt pentru care patronul echipei, Ken Tyrell, l-a numit ironic „ceainicul”. Tyrell a renuntat la porecla doi ani mai tarziu, cand Renault a obtinut prima sa victorie in Marele Premiu al Frantei disputat in Dijon. „Yellow Teapot” a fost fabricat in 40 de exemplare, la un pret de 129 de euro si va intra in „dotarea” restaurantului parizian in septembrie. Renault F1 Team a castigat titlurile la constructori si piloti in 2005 si 2006, cu spaniolul Fernando Alonso.