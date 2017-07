Cea mai tare periuta: n-ai nevoie de maini si iti curata dintii perfect in doar 10 secunde!

O firma din Austria tocmai a incheiat o campanie de crowdfunding, pe site-ul de profil Kickstarter, necesara strangerii de fonduri menite sa ajute la finalizarea proiectului Amabrush, cea mai performanta periuta de dinti din toate timpurile. Potrivit lui Martin Musialek (Fondator si CEO), campania sustinuta de Ameisenhaufen a reprezentat un succes total. Motive sunt destule: Amabrush e prima periuta electrica din lume care poate fi utilizata fara ajutorul mainilor si care, atentie!, curata perfect dintii in doar 10 secunde, economisind 100 de zile din viata celui care o foloseste. Toti dintii sunt curatati simultan, iar mecanismul livreaza automat cantitatea potrivita de pasta de dinti. Amabrush este formata din trei parti: mustiucul, piesa de gura si capsula care contine pasta de dinti. Bateria integrata are o autonomie de 28 de sesiuni de periaj complet. Asta inseamna ca, daca mergeti in vacanta fara incarcator, puteti sa va spalati pe dinti cel putin doua saptamani, de doua ori pe zi. E drept ca Amabrush poate fi incarcata si prin wireless, cu ajutorul unui smartphone. Inca un amanunt, in afara aceluia ca aceasta periuta electrica-minune va costa in jur de 90 de euro si ca va fi disponibila undeva prin decembrie, tine de inlocuirea capetelor: ca si in cazul periutelor de dinti manuale sau ale celor electrice clasice, piesa bucala trebuie sa fie inlocuita la fiecare 3-6 luni.