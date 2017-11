Cea mai scumpa tranzactie imobiliara

Cel mai profitabil contract de pe piata imobiliara mondiala ar putea fi vanzarea unui zgarie-nori din Hong-Kong pentru o suma astronomica.

Consortiul de investitori chinezi C.H.M.T Peaceful Development Asia Propery a cumparat turnul The Center din Hong-Kong cu o suma record: 5, 15 miliarde de dolari. Un contract estimat de specialisti drept cel mai costisitor la ora actuala pe piata imobiliara internationala. Anterior, proprietatul turnului The Center era Li Ka-shing, considerat drept cel mai bogat om din Hong-Kong. Imensa cladire a fost construita in 1998 si a costat 387, 6 milioane de dolari. Structura turnului este in intregime fabricata din otel. Situat in centrul de afaceri din Hong-Kong, The Center are 73 de etaje si o inaltime de 346 de metri (292 metri fara antena) , fiind pe locul 54 in clasamentul celor mai inalte cladiri din lume si al cincilea mare zgarie nori al orasului. Turnul reprezinta si o atractie pentru adeptii escaladelor urbane, foarte multe materiale video difuzate pe Internet fiind facute din varful cladirii. Iar unul din holurile din The Center a fost folosit ca decor pentru filmul lui Christopher Nolan, ”The Dark Knight”.