Cea mai periculoasa masina

Pentru prima data in istoria sa, organismul european EuroNCAP care evalueaza securitatea si fiabilitatea vehiculelor, a atribuit nota 0 (din 5 maximum) la capitolul siguranta.

Este vorba de modelul Punto fabricat de Fiat, care s-a clasat pe ultimul loc in acest an in clasamentul anual de securitate a pasagerilor realizat de EuroNCAP in urma testelor specifice. Masina testata a fost un Punto hatchback, in varianta cu motor de 1,2 litri (69 CP). In cadrul crash-testelor, masina a inregistrat un procent de 0% la siguranta asistata, 43% la capitolul siguranta pasagerilor copii si 51% la capitolul siguranta pasagerilor adulti. Fiat Punto si-a inceput cariera acum 12 ani, cu un facelift in 2012. O problema, noteaza EuroNCAP, care arata cu degetul unii producatori auto care mentin in fabricatie modele lansate cu multa vreme in urma, al caror nivel de siguranta nu mai este de actualitate, in ciuda unor upgradari, in timp ce cumparatorii nu banuiesc nimic si nu sunt informati cu privire la faptul ca produsul nu mai corespunde cu standardele actuale de securitate. EuroNCAP ii sfatuieste pe clienti sa se informeze la zi cu ratingurile pe care le acorda organizatia masinilor si sa se orienteze spre automobile cotate cu 5 stele, pentru siguranta. De altfel, GlobalNCAP (casa mama a EuroNCAP) si-a facut un obicei de a arata cu degetul masini depasit din punct de vedere al securitatii dar inca vandute drept noi, la zi.