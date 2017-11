Cea mai mare plaja artificiala din Europa

Transformarea unei fasii de teren intr-o uriasa zona de distractie, la 45 minute distanta de Madrid, este un ambitios proiect spaniol.

Este vorba de un proiect de revitalizare urbana care prevede transformarea orasului Alovera (provincia Guadalajara) aflat la nord-vest de capitala spaniola, intr-o superba destinatie turistica, cu laguna si o plaja artificiala, piscine, o scoala de navigatie, tobogane acvatice si restaurante.

Prin acest proiect, evaluat la 15,6 milioane de euro, vor fi transformate hectare intregi de teren intr-o plaja cu nisip iar altele (echivalentul a cinci terenuri de fotbal) intr-o laguna artificiala unde turistii vor putea profita de activitati de sport acvatic. Constructia acestei destinatii turistice, care va fi deschisa tot anul, se afla in sarcina companiei Crystal Lagoons, specializata in lacuri artificiale. Potrivit autorilor acestui proiect, baza de la Alovera va conta pe o afluenta de 250.000-400.000 de turisti anual, in conditiile in care pretul biletului la intrare va fi fixat la 10 euro.

Cel mai mare restaurant va avea o capacitate de 1000 de persoane. Proiectul Alovera Beach a fost aprobat de municipalitatea din Alovera (oras cu 12.000 de locuitori) si va fi concretizat in trei ani.