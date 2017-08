Cea mai lunga cale ferata costa 242 miliarde dolari

Rusia si China vor construi o cale ferata de mare viteza in valoare de 1.500 de miliarde de yuani (echivalentul a 242 miliarde de dolari) intre Moscova si Beijing, care va reduce durata calatoriei intre cele doua capitale la numai doua zile. In prezent, calatoria cu trenul intre Beijing si Moscova dureaza sase zile.

Linia ferata care va lega cele doua orase va avea aproximativ 7.000 de kilometri, depasind ca lungime de peste trei ori cea mai lunga linie de mare viteza existenta in prezent, intre Beijing si orasul Guangzhou din sudul Chinei. In luna noiembrie a anului trecut, prim-vicepresedintele companiei Russian Railways, Alexandr Misarin, a declarat ca tronsonul de cale ferata dintre Moscova si granita Rusiei va costa 60 de miliarde de dolari, iar linia ferata va reduce durata calatoriei intre cele doua capitale de la cinci zile la 30 de ore. Misharin a apreciat atunci ca proiectul care leaga Moscova de Beijing este similar Canalului Suez in ceea ce priveste „scara si importanta” acestuia. China detine cea mai mare retea feroviara de mare viteza din lume, construita de la zero in mai putin de 10 ani si bazata pe tehnologie provenita de la companii straine, precum Alstom (Franta), Siemens (Germania) si Kawasaki Heavy Industries (Japonia).