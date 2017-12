Ce vrea sa afle sefa MAI in privinta incidentului cu politistul de la Tulcea

Dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu cazul aparut recent pe o strada din Tulcea, cand un om al legii a fost palmuit si injurat, ajungand sa scoata arma si spray-ul lacrimogen din dotare, ministurl de Interne a anuntat ca asteapta ca ancheta sa scoata la lumina motivele pentru care omul legii nu avea alaturi un coleg la respectiva actiune.

“Am vazut recent imaginile cu un politist din Tulcea incercand sa gestioneze o situatie tensionata, cum probabil sunt sute altele in fiecare zi, dar despre care nu putem afla decat generic, din raportarile institutionale zilnice. In conditile in care am cerut in mod expres ca in interventii sau in patrulare sa existe cate 2 politisti, sunt cel putin doua intrebari la care astept un raspuns din partea anchetei pe care seful politiei a declansat-o: de ce era singur politistul in acea interventie si ce sef a decis ca acesta sa actioneze singur?”, a notat Carmen Dan, pe Facebook, seara trecuta.

Va amintim ca barbatul care l-a palmuit pe omul legii a fost arestat. dar si ca au fost mai multer persoane care l-au apostrofat pe omul legii, care incerca sa duca la masina un barbat incatusat. DETALII AICI.