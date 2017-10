Ce spune Tudose despre deficitul pe 2017. Trece sau nu de 3%?

Premierul sustine ca deficitul bugetar pe anul in curs e sub 3%, ceea ce inseamna ca se incadreaza in limita de 3% impusa la nivelul statelor UE.

Raspunzand mai multor intrebari pe aceasta tema, formulate ca urmare a aparitiei cifrelor Eurostat, conform carora Romania ar avea, in trimestrul doi al acestui an, un deficit bugetar de 4,1 %, Tudose a sustinut – de la Carei – ca “deficitul pe anul asta e sub 3 (procente-n.n) si la anul tot sub 3”.

In momentul in care s-au invocat datele privind presupusul deficit de 4, 1, seful Guvernului a replicat taios: “Imi permiteti sa comentez ce stiu eu, nu ce stiti dumneavoastra? Sub 3. 2, 97% pe 2017 si tot asa pe 2018 este bugetul prognozat”.