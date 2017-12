Ce spune tatal tinerei care a reusit sa scape de atacatoarea de la metrou:” E posibil asa ceva?”

Daca pana cum se crezuse ca prima dintre fetele atacate de femeia care a impins pe sine la Dristor 1 fata de 25 de ani, care a sfarsit sub rotile metroului, asteptase pana seara sa se adreseze politiei, lucrurile nu ar sta tocmai asa. Cel putin asta rezulta din spusele tatalui fetei care a avut puterea sa lupte cu individa pusa pe pacut rau.

La un moment dat, dupa cum se poate vedea si din imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate pe peron, la Costin Georgian, femeia vine din spatele ei si o impinge violent pe biata fata. Se vede ca tanara face eforturi sa se reechilibreze si reuseste sa se dea inapoi, pe peron. Doua persoane se apropie de ele, in sprijinul fetei. Se intampla in jurul orei 15.30.

Omul a povestit indignat, seara trecuta, la Antena3, ce s-a intamplat dupa ce a incercat sa alerteze autoritatile. Si cum, la un moment dat, inainte de a formula plangerea in cauza, ar fi dat sa plece. “Cam (in) 45 de minute am sunat la 112. Si 112 m-a trimis la Costin Georgina sa investighez eu, sa fac eu ca parinte. E posibil asa ceva? (…) Aproape doua ore am stat, (…) in fata noastra era o doamna cu un copil”, care si-ar fi uitat geanta pe un peron, din cate a povestit barbatul. “Si in jurul orei 19 abia am fost bagati ca sa dam declaratii”, a sustinut tatal fetei de 22 de ani.

Totodata, omul a explicat cum s-a aparat fiica sa de furia agresoarei. “Ea a crezut ca este o gluma, ca e vreun prieten. (…) Cand si-a dat seama ca nu e gluma, a pus dreptul in fata si l-a stopat. (…) A opus rezistenta (…). Atunci a sarit lumea si a reusit sa fuga”, a povestit tatal primei tinere atacate de femeia de 36 de ani, ajunsa in arest.

Atacul in urma caruia Alina, tanara in varsta de 25 de ani, a pierit, la Dristor 1, a avut loc, din cate au anuntat anchetatorii, cu putine minute inainte de ora 20.

sursa foto: captura video Antrena3