Ce spune ministrul Justitiei in privinta ridicarii MCV, dupa intalnirea cu un oficial CE

La cateva zile de la instalarea sa in fruntea Ministerului Justitiei, Florin Iordache vorbeste despre posibilitatea ridicarii monitorizarii MCV.

Mai exact, pesedistul a anuntat public faptul ca, in cadrul discutiei pe care a avut-o, in cursul diminetii de joi, cu o delegatie condusa de catre secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, a prezentat ceea ce, intr-o interventie telefonica la Romania Tv, a prezentat drept “oportunitati” pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si verificare (MCV). “Am constatat ca cele patru conditionalitati pe care le-a avut Romania in anul 2007, cand a fost constituit, au fost indeplinite (…) si institutiile statului sunt consolidate si semnalul pe care l-am dat eu astazi (…) este ca avem o justitie independenta, avem un parcurs european”, a punctat ministrul.

Ramane, insa, de vazut, ce anume vor considera reprezentantii europeni si mai ales ce va contine raportul de analiza, care va contine decizia in cazul Romaniei, si anume daca vom scapa sau nu de acest sistem de monitorizare.

sursa foto: Facebook/Florin Iordache