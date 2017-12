Ce spune mecanicul metroului care a lovit tanara de 25 de ani

Nimeni nu isi poate imagina ce e in sufletul mecanicului care conducea trenul ce a lovit, marti seara, la Dristor 1, o tanara in varsta de 25 de ani, despre care s-a aflat apoi ca ar fi fost impinsa pe sine.

Mecanicul a fost deja la consiliere psihologica. Omul a marturisit, citat de observator.tv, ca nu a avut cum sa opreasca mastodontul pe roti, in asa fel incat Alina, pasagera care a pierit in conditii terifiante, sa poata fi salvata. “Cand intram cu trenul la peron, am vazut ca s-a dezechilibrat si a cazut, dar nu ca a fost impinsa. La stiri am vazut ca a impins-o cineva. (…) Este cel mai urat moment ca te simti neputincios, franezi si trenul se nu poate opri instantaneu. S-a dus inainte, iar un vagon a trecut peste ea. Mi-am dat seama ca nu pot sa evit”, a declarat, printre altele, barbatul aflat la mansa metroului marti seara, cand s-a intamplat nenorocirea care a socat Capitala si o tara intreaga.

Alina a murit dupa ce a ajuns in fata metroului, In tot acest timp, femeia banuita ca ar fi impins-o in calea trenului a ajuns in custodia politiei. Din cate se pare, suspecta va fi dusa si la medic, pentru a se stabili daca a avut sau nu discernamant in momentul in care se presupune ca ar fi comis fapta.