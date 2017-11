Ce spune liderul american despre Loteria Vizelor, dupa atacul de la New York

Sangerosul atac de seara trecuta, din Manhattan, in urma caruia au pierit 8 oameni si alti 11 au ajuns la spital, raniti, este atribuit unui tanar de origine uzbeca.

Despre care, Donald Trump a anuntat, miercuri, via Twitter, ca a ajuns in Statele Unite prin asa-numita Loterie a Vizelor -program foarte cunoscut si in Romania, fiind urmarit de cei care vor permis de sedere dincolo de Ocean si sa beneficieze de anumite drepturi de care au parte cetatenii americani.

Mai nou, insa, nu se stie care ar putea fi soarta acestui proiect, dupa ce liderul american a transmis, tot pe reteaua de socializare, ca vrea sa fie “bazat pe merit” si ca “luptam din greu pentru o imigratie bazata pe merit, gata cu Sistemele Loteriei democrate”.