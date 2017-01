Ce-si face omul cu degetul…

Gata, puteti uita de Bucket Challenge sau Mannequin Challenge. Ele nu mai sunt la moda, caci, iata, noua nebunie incumba si ceva imagini sexy.

Provocarea acestui selfie consta in a poza complet dezbracata in fata unei oglinzi, dar in acelasi timp, sa reusesti sa iti cenzurezi partile intime cu ajutorul unui deget, dar si reflectia din oglinda a acestora. Practic, sa se vada ca esti goala, dar, in acelasi timp, sa nu iti expui deloc partile intime. Un fel de cenzura cu degetul, daca putem spune asa… Se spune ca prima data acest tip de selfie a aparut in mediile de socializare din China, dar fenomenul s-a viralizat fulger pe toate continentele. Atentie, nu conteaza de esti barbat sau femeie, desi a doua categorie este mult mai bine primita de public. E drept, si cativa transgenderi s-au incumetat la asa ceva, dar nu avem informatii daca pozele lor au mers mai bine ca altele.