Ce se ascunde sub scandalul Ghita

Aparitia lui Sebastian Ghita, urmata de arestarea lui, a cazut cum nu se poate mai bine. Statul, prin institutiile lui moi, se umfla in pene de parca i-ar fi prins pe Pavel Lotru sau Coroi, haiduci profesionisti care i-ar rade in nas ministresei Dan de la Interne cand vorbeste ea despre actiunea conjugata a politiilor din lume si din Univers, nascute parca special ca sa puna mana pe Ghita.

Pe de o parte, cetateanul de rand e atins de tristete ca i-a fost prins eroul care-i dadea la cap sistemului. Pe de alta, insa, se gandeste ca, poate, Ghita nu si-a jucat ultima carte si mai are ceva de spus, transformand totul intr-un scandal dupa care Romania tanjeste.

Va doresc Hristos a inviat!

Joaca lui Ghita de-a hotii si vardistii este departe de a fi incheiata. Privita la tihna unei cafele, arata ca un scenariu foarte bine pus la punct, gandit cat sa dea satisfactie multora. Politia se afirma, SRI se afirma si el, Iohannis a plecat linistit in vacanta, ziarele mai au un subiect de tocat, televiziunile se intrec in sezatori cu parerologi, intoxicarea merge ca la carte iar pe Fcebook mai gasesti si altceva decat poze cu oua rosii, gratare cu fleici si zambile din plastic. Scandalul, caci in Romania nimic nu este real daca nu are si un strop de scandal, a venit exact cand trebuie. A acoperit, ca un pres, altele mai mari, mai coapte si gata sa plesneasca. Alegerile cu cantec din 2009 – inca nu am motive sa cred ca au fost corecte – se pierd in desertaciune si polemici sterpe. Ce rezolva ancheta parlamentara ceruta de Dragnea, presupunand ca va demonstra o frauda de proportii? Va fi Basescu inculpat? Exclus. Va fi tras la raspundere, el sau altii? Niciodata. Se vor repeta alegerile? Hai sa nu visam povesti cu Geoana, Ponta si caderea lui Iohannis, mai bine postam poze cu Iisus rastignit si felicitari cu „le doresc la toti prietenii mei Hristos a inviat!”. Atat putem.

Se ruginiseu frunza din vii

Sub acelasi pres al povestii cu Ghita se vor ascunde si casele lui Iohannis, trimise special la uitare. Si uzul de fals al familiei prezidentiale, si retrocedarile inca nelamurite pe deplin catre Forumul Democrat al Germanilor, si condamnarile bifate de DNA dar castigate la CEDO, si acuzatiile lui Decebal Traian Remes la adresa sistemului. Scandalul cu Ghita, prins ba de aia, ba de ceilalti, ba de toata lumea, acopera perfect nevoia de picanterie a cetateanului care trebuie sa uite de scandalul anchetarii Guvernului pentru emiterea de hotarari legale, de mascaradele organizate de Monica Macovei la Bruxelles si de tupeul unui presedinte de a-i instiga pe romani impotriva romanilor. Acum, nu Iohannis! Acum, Ghita! Dar si vorbele epocale ale incultului Basescu, „inca nu ruginiseu Coldea si Kovesi si nu se asezaseu pe functii atat de bine …”, unde „ruginiseu” si „asezaseu” sunt sigur rude cu celebra „vaporul se scufundaseu”. Popor mic si vesel rau de tot.