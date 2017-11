Ce scrie in raportul Inspectiei Judiciare dupa controlul la Parchetul General

Reprezentantii Inspectiei Judiciare au facut public, joi, continutul raportului intocmit dupa controlul facut in septembrie la Parchetul de pe langa Inalta Curte.

A fost vorba despre o verificare privind “eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie”.

Raportul cu concluziile verificarilor din perioada 4-29 septembrie anul curent a fost postat pe site-ul Inspectiei Judiciare. Are 236 de pagini si contine concluzii precum: “a fost evidentiat faptul ca procurorul general, prim-adjunctul si adjunctul sunt perceputi ca o echipa, cu o viziune si directie de actiune unitara”, ca “Respectarea independentei procurorilor, in sensul definit de art. 64 si art. 67 din Legea 304/2004, a fost evidentiata ca fiind o constanta in activitatea manageriala”, dar si ca “in vederea stabilirii coordonatelor dupa care se desfasoara comunicarea si cooperarea interinstitutionala au fost purtate discutii cu conducatorii institutiilor a caror activitate este legata direct de activitatea Ministerului Public”, iar “modul in care echipa manageriala a inteles sa coopereze si sa comunice, in mod unanim, a fost apreciat ca fiind unul corect, eficient si situat in limitele competentelor legale”.

Cititi in intregime continutul raportului AICI.

sursa foto: Facebook