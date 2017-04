Ce pun la cale Trump si Erdogan

Presedintele Turciei si omologul sau american se vor intalni inainte de summitul NATO din luna mai, a declarat ieri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu.

Donald Trump si Recep Tayyip Erdogan nu s-au intalnit inca dar au avut mai multe convorbiri telefonice, ultima fiind duminica, cand Erdogan a primit felicitarile lui Trump dupa ce turcii au spus ”da” referendumului constitutional organizat de Ankara. Cavusoglu a adaugat ca cei doi lideri si-au exprimat, duminica, dorinta comuna de a se intalni la Washington ”pentru ameliorarea relatiilor bilaterale”. De notat ca Trump , spre deosebire de liderii occidentali, nu a avut nici o rezerva cu privire la scrutinul din Turcia, cu toate ca observatorii OSCE si Consiliului Europei au estimat ca acesta nu s-a derulat in conditii echitabile. Turcia spera sa lege bune relatii cu administratia Trump, dupa o neta degradare a celor cu administratia Obama, in special datorita sustinerii aduse de Washington, in Siria, militiilor kurde ale YPG, in lupta contra ISIS. Ankara, care sustine de partea sa alte grupuri armate sub titulatura ”Armatei siriene libere” , considera YPG ca grupare terorista, mana inarmata a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Acest subiect a devenit central in cadrul pregatirii operatiunii de reluare a controlului a autoproclamatei capitale al ISIS, Raqqa, in Siria. Turcia s-a oferit sa participe la aceasta operatiune, numai daca militiile kurde vor fi excluse. Relatiile militare intre SUA si Turcia nu se limiteaza numai la NATO si la frontul comun impotriva presedintelui Siriei. Din 2015, US Air Force folosesc baza aeriana de la Incirlik (care gazduieste arme nucleare americane) pentru campania de bombardare a pozitiilor ISIS. Cu siguranta, Trump si Erdogan vor aborda si subiectul clericului Fethullah Gulen, considerat de Tayyip artizanul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, din Turcia.