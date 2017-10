Ce pregateste Soros: baga 18 miliarde de dolari in fundatie

Legendarul si controversatul finantist american (87 de ani) a transferat o mare parte din averea sa tocmai fundatiei pe care a infiintat-o in 1984, Open Society Foundations (OSF), in scopul ”de a promova democratia, drepturile omului si libertatea presei”.

”Open Society Foundations a primit 18 miliarde de dolari din partea domnului Soros, mare donator al partidului democrat american”, a indicat un purtator de cuvant al magnatului financiar. ”Aceasta suma reflecta un proces in curs de transfer de activelor” lui George Soros ”care prevede sa lase marea majoritate a averii sale catre Open Society Foundations”, a subliniat sursa citata. Aceasta donatie face din Open Society Foundations al doilea cel mai bogat ONG din Statele Unite, dupa Fundatia Bill si Melinda Gates, care dispune de 40 de miliarde de dolari pentru promovarea domeniilor de sanatate publica si a dezvoltarii in lume, potrivit National Philantropic Trust. Wall Street Journal spune ca acest transfer de fonduri va transforma atat OSF cat si firma de investitii a lui George Soros, Soros Found Management LLC. Soros nu intentioneaza sa faca tranzactii cu miliardele care acum apartin OSF ci va face tranzactii cu proprii sai bani care sunt pastrati intr-o firma separata. Fundatia pentru o Societate Deschisa, retea de 39 de entitati care opereaza interconectate in intreaga lume. Prima a fost deschisa in 1984, in Ungaria, tara natala a lui Soros. Ultima, in 2016, in Birmania. Soros este presedintele OSF iar fii sai, Jonathan si Alexander, sunt si ei membri in consiliul de administratie. Alti copii ai magnatului sunt si ei implicati.

Cat de civila-i societatea civila?

Tocmai insa ca in spatele democratiei, drepturilor omului si mai ales a libertatii presei, OSF este acuzata ca, in numele ”societatii civile”, manipuleaza deciziile guvernelor si influenteaza multimile, incercand sa impuna suprematia modelului american in Europa de Est. Iar deja, potrivit unor surse, exista temerea ca aceasta uriasa injectie de capital in OSF va servi unor aceleasi scopuri dar si pentru noi strategii destabilizatoare. Tari precum Rusia sau Ungaria estimeaza ca ONG-urile lui Soros reprezinta o amenintare pentru regimul constitutional, capacitatea defensiva si securitatea lor. In Romania, manifestatiile de strada din primavara aceasta au fost puse in legatura cu activitatea OSF, aproape simultan fiind inregistrate proteste si in mai multe tari din Estul Europei, in special in Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia si Macedonia.